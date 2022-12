Uma arma de fogo foi encontrada por policiais na bilheteria de Oswaldo Cruz - Divulgação

Publicado 04/12/2022 12:50 | Atualizado 04/12/2022 12:55

Rio - Um revólver calibre 32 foi encontrado na bilheteria da estação de Oswaldo Cruz, Zona Norte do Rio, na manhã deste domingo (4). De acordo com a Polícia Militar, agentes do 9º BPM (Rocha Miranda) foram acionados e, ao chegar no local, havia tumulto generalizado. Três munições foram apreendidas e a ocorrência foi encaminhada para a 30ª DP (Honório Gurgel).

Neste último sábado (3), ocorreu a 27ª edição do Trem do Samba, que contou com rodas dentro de trens e shows em palcos na Central do Brasil e em três estações, incluindo Oswaldo Cruz. Lá, foram montados três palcos, localizados nas ruas João Vicente, Átila da Silveira e Estrada do Portela, e contou com apresentações de artistas como Paulinho da Viola, Leci Brandão e Dudu Nobre.

Procurada, a PM declarou que não há informação se a confusão teve relação com o evento.