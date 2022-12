Polícia apreende 68 animais silvestres em condições de maus tratos em feira livre da Tijuca - Divulgação

Publicado 04/12/2022 13:55

Rio - Policiais da Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA) prenderam, na manhã deste domingo (4), seis homens suspeitos de vender animais silvestres sem autorização e com sinais de maus tratos em feira na Tijuca, na Zona Norte do Rio. A ação, batizada de Operação V, apreendeu 68 animais, entre eles chanchões, periquitos verde, sabiás, biquinhos de lacre, garibaldo, tico ticos e maria preta.



De acordo com as investigações, as equipes da especializada, em conjunto com o Ibama, Prefeitura do Rio e perícia do Instituto de Criminalística Carlos Éboli (ICCE), se dirigiram até a Feira Livre da Tijuca, na Rua Heitor Beltrão para verificar a venda de animais sem licença. No local, encontraram os bichos em péssimas condições.

Aluizio Batista da Silva, Luiz Kauã de Barros Goes, Pietro de Assis Anunziato Venadoro, Evandro Carlos da Silva Lucena, Josué de Araujo e Edson Albino foram presos e levados à sede da DPMA. Eles vão responder por venda e cativeiro de animais silvestres sem autorização e maus tratos de animais silvestres. As aves foram encaminhadas ao Centro de Triagem de Aves Silvestres do Ibama.