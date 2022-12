Ainda não há previsão de conclusão do serviço - Reprodução

Publicado 04/12/2022 17:33 | Atualizado 04/12/2022 18:52

Rio - O rompimento de uma adutora de grande porte da Águas do Rio, neste sábado (4), no trecho entre os municípios de Duque de Caixas e Belford Roxo, comprometeu o abastecimento da região, na Baixada Fluminense. Parte da cidade de São João de Meriti também teve o fornecimento de água afetado.

De acordo com a concessionária responsável, para executar o reparo foi necessário interromper o funcionamento da principal unidade de bombeamento da região, o Booster Baixada, comprometendo o fornecimento de água dos municípios.

Ainda segundo a Águas do Rio, equipes ainda estão no local realizando o conserto. Ainda não há previsão de conclusão do serviço.