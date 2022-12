Com o suspeito de pertencer à milícia que teria agredido ex-companheira, Polícia encontrou um rádio transmissor - Divulgação

Publicado 04/12/2022 13:04

Rio - Policiais militares do 27º BPM (Santa Cruz) prenderam, na manhã deste domingo (4), um suspeito de integrar milícia na comunidade do Rola, em Santa Cruz, Zona Oeste do Rio. O homem foi detido após a ex-companheira o denunciar por agressão.

Com o suspeito, foi apreendido um rádio transmissor, segundo publicou a Polícia Militar em seu perfil no Twitter.

Um miliciano foi preso depois de agredir e ser denunciado por sua ex-companheira. A prisão do criminoso foi feita por policiais militares do #27BPM na comunidade do Rola, em Santa Cruz, na manhã deste domingo (04). Durante a ocorrência, um rádio transmissor foi apreendido. (+) pic.twitter.com/jveGE29onq — @pmerj (@PMERJ) December 4, 2022

O caso foi encaminhado à 36ª DP (Santa Cruz).