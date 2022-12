Material apreendido pelos policiais no Morro do Estado, em Niterói - Divulgação PM

Material apreendido pelos policiais no Morro do Estado, em NiteróiDivulgação PM

Publicado 04/12/2022 11:11 | Atualizado 04/12/2022 11:12

Rio - Um suspeito morreu quase 24h após uma troca de tiros com PMs . Segundo a corporação, ele seria um dos traficantes que, na manhã do último sábado, entraram em confronto com agentes no Morro do Estado, em Niterói, Região Metropolitana do Rio.

De acordo com a PM, policiais do 12° BPM (Niterói) foram acionados para uma ocorrência na comunidade. Durante o patrulhamento no local, os militares se depararam com um grupo de homens armados, que atacou a guarnição.

Na ação, a Polícia Militar informou que foram apreendidos um fuzil, munições, um rádio transmissor e grande quantidade de drogas.

O caso foi encaminhado à Delegacia de Homicídios.