Prisão foi realizada por agentes da DC-PolinterArquivo MAIS

Publicado 04/12/2022 09:37

Rio - Policiais civis prenderam, na sexta-feira (2), um homem apontado como liderança do tráfico na comunidade do Amarelinho, na Zona Norte do Rio. O suspeito, que não teve a identidade revelada, foi detido em Bangu, na Zona Oeste, após levantamento de dados dos agentes da Divisão de Capturas e Polícia Interestadual (DC-Polinter).

Preso por tráfico de drogas, ele também é investigado por viajar ao Paraguai com o objetivo de comprar drogas e produtos para revenda. A namorada dele e outros dois homens estavam na viagem, que aconteceu em 2015.

De acordo com Polícia Civil, o suspeito já atuou em diversos níveis hierárquicos de uma facção criminosa, inclusive como segurança do tráfico. Os agentes cumpriram um mandado de prisão preventiva expedido contra ele e o encaminharam ao sistema prisional.