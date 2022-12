Rio de Janeiro

Revólver é encontrado em bilheteria depois de confusão em Oswaldo Cruz

Segundo a PM, agentes da polícia foram acionados na manhã deste domingo (4). A corporação declarou que não há informação se a confusão teve relação com o evento do Trem do Samba

Publicado 04/12/2022 12:50 | Atualizado há 1 hora