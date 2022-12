Paulo Lins lança 'Mãe Luiza – Construindo otimismo' - Tati Nolla

Publicado 07/12/2022 17:00

Rio - O escritor e roteirista Paulo Lins está de volta à temática social após 25 anos do lançamento de seu romance 'Cidade de Deus', que deu origem ao filme homônimo de Fernando Meirelles e Katia Lund. Desta vez, Paulo escreve sobre a comunidade de Mãe Luiza – localizada na região oceânica da cidade de Natal, no Rio Grande do Norte, onde esteve agumas vezes para escrever a obra.



Na primeira parte de 'Mãe Luiza – Construindo otimismo', Paulo conta a história da criação da favela potiguar, a partir da saga da família de seu José e dona Lúcia, que vai para a capital fugindo da seca.

A segunda parte do livro descreve como nos últimos 30 anos o local passou de uma favela para uma comunidade ativa. Desde a primeira ajuda humanitária para a construção de um ginásio, esse processo é descrito em pequenos artigos e ensaios ilustrados. A documentação demonstra como a transformação foi alcançada passo a passo, com a ajuda de muitos, estabelecendo as bases para o progresso contínuo. Na fórmula, menos crime, melhor educação e uma sociedade mais justa, um exemplo para outros recantos do Brasil.

O lançamnwto no Rio é nesta quarta (7), a partri das 19h, na Livraria Argumento - Rua Dias Ferreira, 417, Leblon.