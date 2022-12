Covid-19: Rio tem 2.603 casos de covid-19 nas últimas 24 horas - Daniel Roberts - Pixabay - Creative Commons

Covid-19: Rio tem 2.603 casos de covid-19 nas últimas 24 horasDaniel Roberts - Pixabay - Creative Commons

Publicado 07/12/2022 17:54

Rio - A Secretaria de Estado de Saúde (SES) registrou, nesta quarta-feira (7), 2.603 novos casos e 29 mortes por covid-19 nas últimas 24 horas. O estado tem um total de 2.655.317 casos confirmados e 76.202 óbitos desde o início da pandemia, decretada em março de 2020.

A taxa de ocupação em enfermarias segue em 60%. Não foi informada a taxa de ocupação nas Unidades de Terapia Intensiva (UTI).

De acordo com a atualização, a taxa de letalidade é de 2,87%. A SES ressalta que o registro feito nas últimas 24h não significa que o caso tenha acontecido necessariamente no mesmo período.

Covid-19: vacina para bebês de 6 meses a 2 anos já está disponível em Guapimirim

A vacina contra o coronavírus (Sars-CoV-2) já está disponível para bebês de 6 meses a 2 anos com comorbidades e/ou deficiência, em Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, informou a Secretaria Municipal de Saúde.

A vacinação para essa população-alvo ocorrerá às quartas-feiras, das 8h às 13h, no Centro Municipal de Imunização, situado na Praça da Emancipação, no Centro. Para as demais faixas etárias, a campanha segue normalmente de segunda a sexta-feira no posto de saúde mais próximo da residência.

Em julho deste ano, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou, por unanimidade, a aplicação da Coronavac em crianças de 3 a 5 anos. Em agosto passado, o órgão também aprovou a aplicação do imunizante da Pfizer em doses pediátricas para crianças entre 6 meses e 4 anos.

Para imunizar, será necessário apresentar laudo ou declaração médica que comprove a comorbidade ou a deficiência do bebê.