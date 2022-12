Imagem ilustrativa de um bebê a ser vacinado por uma enfermeira - Freepik - Creative Commons

Publicado 06/12/2022 17:32

Guapimirim – A vacina contra o coronavírus (Sars-CoV-2) já está disponível para bebês de 6 meses a 2 anos com comorbidades e/ou deficiência, em Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, informou a Secretaria Municipal de Saúde.

A vacinação para essa população-alvo ocorrerá às quartas-feiras, das 8h às 13h, no Centro Municipal de Imunização, situado na Praça da Emancipação, no Centro. Para as demais faixas etárias, a campanha segue normalmente de segunda a sexta-feira no posto de saúde mais próximo da residência.

Em julho deste ano, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou, por unanimidade, a aplicação da Coronavac em crianças de 3 a 5 anos. Em agosto passado, o órgão também aprovou a aplicação do imunizante da Pfizer em doses pediátricas para crianças entre 6 meses e 4 anos.

Para imunizar, será necessário apresentar laudo ou declaração médica que comprove a comorbidade ou a deficiência do bebê.

De acordo com o Plano Nacional de Imunização (PNI), do Ministério da Saúde, são consideradas as seguintes comorbidades:

* Arritmias cardíacas.

* Cardiopatias congênitas no adulto.

* Cardiopatia hipertensiva.

* Cirrose hepática.

* Cor pulmonale.

* Diabetes Mellitus.

* Doença crônica renal.

* Doenças da aorta, dos grandes vasos e fístulas arteriovenosas.

* Doenças neurológicas crônicas.

* Hemoglobinopatias graves.

* Hipertensão arterial estágios 1 e 2 com lesão em órgão-alvo e/ou comorbidade.

* Hipertensão arterial estágio 3.

* Hipertensão arterial resistente.

* Hipertensão pulmonar.

* Imunocomprometidos (ex.: pessoas vivendo com HIV, indivíduos transplantados de órgão sólido ou de medula óssea, doenças inflamatórias imunomediadas ou em uso de prednisona ou medicação equivalente, pacientes oncológicos que fizeram quimioterapia ou radioterapia nos últimos 6 meses, neoplasias hematológicas, demais indivíduos que fazem uso de imunossupressor ou que tenham imunodeficiência primária).

* Insuficiência cardíaca.

* Miocardiopatias.

* Obesidade mórbida.

* Outras doenças raras (Síndrome de Cushing, Lúpus eritematoso sistêmico, Doença de Chron, Doença de Huntigton, Síndrome Cornélia de Lange, doenças que causam comprometimento pulmonar, imunodeficiência primária com predominância de defeitos de anticorpos etc.)

* Pericardiopatias.

* Pneumopatias crônicas graves.

* Próteses valvares e dispositivos cardíacos implantados.

* Síndrome de Down.