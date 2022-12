O público lotou a Praça Niterói, em Guapimirim (RJ), na última sexta-feira (2/12) - Secom PMG - Divulgação

O público lotou a Praça Niterói, em Guapimirim (RJ), na última sexta-feira (2/12)Secom PMG - Divulgação

Publicado 05/12/2022 14:53

Guapimirim – Em Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, o clima é de Copa do Mundo com o Guapimirim Fan Fest. A partir das 15h desta segunda-feira (5/12), o público poderá assistir à partida entre Brasil e Coreia do Sul num telão colocado na Praça Niterói. O acesso é gratuito e aberto ao público.

A partida será transmitida ao vivo a partir das 16h (no horário de Brasília). A competição acontecerá no Catar, sede da edição de 2022 do mundial de futebol.

Após o jogo, o Guapimirim Fan Fest continua com o show da banda 3 RockBand. A organização dessa festividade é de responsabilidade da prefeitura.

Na última sexta-feira (2), os torcedores também puderam acompanhar a partida entre Brasil e Camarões por meio de um telão na referida praça. Depois disso, o entretenimento ficou por conta da dupla Romulo e Ricardo.

Somente na partida inaugural entre Brasil e Sérvia pela Copa do Mundo, é que não foi possível disponibilizar o telão, no último dia 24 de novembro, devido ao forte temporal que caiu no dia anterior (23). O receio dos organizadores era de que a chuva continuasse por mais alguns dias.