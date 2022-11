Imagem ilustrativa de uma árvore de natal - Our-Team - Freepik - Creative Commons

Publicado 28/11/2022 19:55

Guapimirim – O município de Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, terá um evento pré-natalino a partir das 18h da próxima quarta-feira (30/11), na praça do bairro Cotia. Será o momento de acender as luzes da árvore de natal e dos enfeites.

A atividade será promovida pela prefeitura, é gratuita e aberta ao público em geral.

O acender das luzes natalinas estava previsto para acontecer no último domingo (27), mas as chuvas que caíram nos últimos dias não permitiram que os organizadores concluíssem os trabalhos.

Guapimirim já tem por tradição celebrar a alegria do natal, com uma série de atividades para crianças e adultos ao longo de novembro e dezembro de cada ano.