Dedo de Deus, símbolo do montanhismo no Brasil, está em território guapimirienseBruno Grosman - Imagem cedida ao DIA

Publicado 25/11/2022 17:26

Guapimirim – O município de Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, está completando 32 anos de emancipação hoje (25/11). Para celebrar a data, a prefeitura está preparando uma festa, que inclui shows, orações, corrida e desfile cívico.

As comemorações começam a partir das 19h desta sexta-feira (25), com a Missa da Cidade na Paróquia Nossa Senhora D’Ajuda. Depois da cerimônia religiosa, haverá no mesmo local um show com a cantora católica Olívia Ferreira.

Estão previstos shows de música gospel com Ministério de Louvor e a cantora gospel Nathália Braga e com o grupo Roupa Nova nos próximos dias, conforme noticiado pelo DIA.

O desfile cívico com estudantes da rede municipal de ensino que aconteceria nesta manhã foi transferido para as 8h do próximo domingo (27) na Avenida Dedo de Deus. O motivo se deve às fortes chuvas que caíram ontem (24) mais cedo, o que preocupou os organizadores.

A Corrida da Liberdade, que ocorreria no domingo (27) foi suspensa temporariamente. Uma nova data será informada.

Guapimirim é uma cidade extremamente jovem, com pouco mais de três décadas de independência administrativa em relação a Magé. Até 1990, Guapimirim era um distrito mageense e com uma longa história devido à sua importância no período colonial. Era uma importante rota para os viajantes que seguiam a Minas Gerais.

A primeira eleição para prefeito de Guapimirim aconteceu em 1992. Desde então, sete prefeitos administraram o município, sendo que um deles, por duas vezes.

Guapimirim está a cerca de 60 quilômetros da cidade do Rio de Janeiro, mais precisamente na Baixada Fluminense. No mapa turístico, está localizado numa região chamada Serra Verde Imperial.

Guapimirim tem quase 80% de seu território em áreas de proteção ambiental (APAs), abriga a APA Guapimirim – também chamada de Pantanal Fluminense – com manguezais na Baía de Guanabara, e o Dedo de Deus, que é símbolo do montanhismo do Brasil.

Em solo guapimiriense também estão situadas partes do Parque Nacional da Serra dos Órgãos (Parnaso) e do Parque Estadual dos Três Picos (PETP).

Suas cachoeiras e suas belezas naturais são exaltadas no hino. Falar de Guapimirim é falar de natureza e de meio ambiente. Veja alguns trechos:

“Canta a brisa na Mata Atlântica,

Gorjeios de sons varonis.

Fonte pequena de imensa beleza,

Brilhando no sol de Guapimirim.”

“Canta em nossa alma, esperança

Surpresas de emoções gentis.

No Dedo de Deus, arco íris

Iluminando esse nosso Brasil!”

“Corre água em cachoeiras

Lírios e os manguezais

E o dito que é popular:

- Quem bebe água de Guapi

saudoso voltará!”

Além disso, o município está entre os maiores produtores de aipim do estado do Rio de Janeiro.