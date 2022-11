Pórtico de Guapimirim - Divulgação

Publicado 24/11/2022 15:29

Guapimirim – As fortes chuvas que caem desde a manhã desta quinta-feira (24/11), em Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, provocaram o cancelamento e adiamento de eventos previstos para os próximos dias.

A transmissão da partida entre Brasil e Sérvia pela Copa do Mundo num telão que seria colocado na Praça Niterói, na tarde de hoje (24), foi suspensa. A Prefeitura de Guapimirim está incentivando a torcida pela Seleção Brasileira, ao apoiar que os munícipes enfeitem as ruas num concurso com direito à premiação.

As duas seleções entrarão em campo logo mais a partir das 16h – no horário de Brasília – no torneio mundial que acontece no Catar.

O desfile cívico de aniversário de 32 de emancipação municipal, promovido pelo Executivo guapimiriense, que aconteceria amanhã (25), a partir das 8h, na Avenida Dedo de Deus, foi adiado para o próximo domingo (27) nos mesmos horário e local.

A Secretaria Municipal de Segurança, Ordem Pública e Defesa Civil emitiu alerta de fortes chuvas para a região nas próximas horas.

Em caso de alagamento, deslizamento de terra ou situação de emergência decorrente das fortes chuvas, o morador de Guapimirim poderá acionar a Defesa Civil Municipal pelo número temporário (21) 97264-6811 ou para o Corpo de Bombeiros no telefone 193.