O Dedo de Deus é o principal referencial de Guapimirim - Bruno Grosman - Imagem cedida ao DIA

O Dedo de Deus é o principal referencial de GuapimirimBruno Grosman - Imagem cedida ao DIA

Publicado 19/11/2022 13:06 | Atualizado 19/11/2022 13:09

Guapimirim – O município de Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, celebrará seus 32 anos de emancipação com shows, orações e muito entretenimento. A festividade começa na próxima sexta-feira (25/11) – data do aniversário –, vai até domingo (27) e está sendo organizada pela prefeitura.

A comemoração terá shows com o grupo Roupa Nova e com as cantoras Olívia Ferreira, Nathália Braga e Gabi Santos. Além disso, haverá a Corrida da Liberdade e um desfile cívico com alunos da rede municipal de ensino. A missa ocorrerá na Paróquia Nossa Senhora D’Ajuda, padroeira de Guapimirim.

A referida igreja está situada na Rua Professor Rocha Faria nº 500, bairro Vila Guapi.

Guapimirim era um distrito de Magé e se emancipou em 1990, tendo seu primeiro prefeito em 1992.

Veja a programação

Dia 25/11 (sexta-feira)

* 9h – Desfile Cívico.

Local: Avenida Dedo de Deus, no Centro.

* 19h – Missa da Cidade.

Local: Paróquia Nossa Senhora D’Ajuda.

* 20h – Show com a cantora católica Olívia Ferreira.

Local: Paróquia Nossa Senhora D’Ajuda.

Dia 26/11 (sábado)

* 19h – Show Gospel com o Ministério de Louvor.

Local: Praça Paulo Terra, no Centro.

* 21h – Show com a cantora gospel Nathália Braga.

Local: Praça Paulo Terra, no Centro.

Dia 27/11 (domingo)

* 8h – Corrida da Liberdade.

Local: Parada Modelo.

19h – Show com a cantora Gabi Santos.

Local: Praça Paulo Terra, no Centro.

* 21h – Show com o grupo Roupa Nova.

Local: Praça Paulo Terra, no Centro.