Publicado 14/11/2022 10:53

Guapimirim – O Conselho Municipal de Turismo de Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, terá nova assembleia para eleger os novos conselheiros no próximo dia 12 de dezembro. As vagas são remanescentes para cobrir o biênio 2021-2023, e as inscrições vão até o próximo dia 28 de novembro.

Ao todo, são quatro vagas disponíveis: uma para associação de artesãos, uma para suplência da associação de artesãos, uma para suplência de associações de cervejeiros artesanais e mais uma para suplência da Associação Comercial, Industrial e Agropecuária.

Todas as instituições participantes deverão ter atuação de um ano ou mais em Guapimirim, conforme estabelecido em edital divulgado pela Secretaria Municipal de Turismo.

As inscrições poderão ser feitas para o e-mail setur.guapimirim@gmail.com ou presencialmente na nova sede da Secretaria Municipal de Turismo, na Rodovia Santos Dumont (BR-116 – Rodovia Rio-Teresópolis) KM 102, Praça Inês Betini Liboredo, bairro Monte Olivette.

A documentação das entidades candidatas será analisada no dia 29 deste mês, e o resultado será divulgado no Diário Oficial do Município no dia seguinte (30). A relação das instituições habilitadas será publicada no diário no dia 7 de dezembro próximo.