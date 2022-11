Imagem ilustrativa de um teste rápido de covid - Freepik - Creative Commons

Publicado 12/11/2022 11:34

Guapimirim – O município de Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, tem 74 novos casos de coronavírus (Sars-CoV-2), de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde ao DIA. Os dados são dessa sexta-feira (11/11).

É sabido que a pandemia ainda não acabou, e a imprensa tem noticiado o aumento de casos da doença em várias partes do país.

A boa notícia é que até a publicação desta reportagem não havia ninguém internado em Guapimirim. Além disso, o quantitativo de óbitos permanece estável, 207. Em junho deste ano, por exemplo, era esse mesmo número

O baixo registro de óbitos pode ser explicado pela imunização em massa. Apesar disso, ainda há pessoas que relutam à ideia de se vacinar contra o covid. No atual momento, 65 pessoas estão sob suspeita da enfermidade em Guapimirim.

A Secretaria Municipal de Saúde insta a população a ficar atenta aos possíveis sintomas respiratórios, tais como: tosse, febre, coriza, dor na garganta, falta de ar, entre outros.

“Solicitamos a todos os munícipes redobrar os cuidados com as etiquetas respiratórias, devida higienização das mãos e procurar o mais rápido um posto de vacinação para garantir sua imunização. A vacina é a nossa maior arma contra o coronavírus. Com a vacina, o vírus reduziu sua virulência, mas ele segue em constante mutação. Por isso, não podemos deixar de completar o esquema vacinal”, alertou a Secretaria Municipal de Saúde de Guapimirim.

Desde o surgimento da pandemia no Brasil, ao final de fevereiro de 2020, até ontem (11), Guapimirim já contabilizou 10.550 casos de covid-19.