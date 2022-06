Esses são alguns dos imunizantes utilizados no Brasil - Johaehn - Pixabay - Creative Commons

Publicado 22/06/2022 09:42

Guapimirim – A Secretaria Municipal de Saúde de Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, dá início, nesta quarta-feira (22/6), à aplicação da segunda dose de reforço – popularmente chamada de quarta dose – da vacinação contra o coronavírus (Sars-CoV-2) para pessoas a partir dos 40 anos e também para os profissionais da saúde.

Para se imunizar, é preciso ter tomado a primeira dose de reforço – também chamada de terceira dose – há mais de quatro meses.

A aplicação dessa segunda dose de reforço – ou quarta dose no geral – foi liberada pelo Ministério da Saúde como forma de enfrentamento à pandemia, tendo em vista que os casos aumentaram nos últimos meses, principalmente com a chegada do inverno, período em que a população está propensa a doenças sazonais como gripes e resfriados, por exemplo.

Em Guapimirim, é possível tomar a segunda dose de reforço nos postos de saúde, das 8h às 11h, ou no Centro Municipal de Vacinação, das 8h às 16h. Essa nova unidade de saúde foi inaugurada no último dia 10 de junho e está localizada ao lado da Praça da Emancipação, no Centro.

Para se vacinar, é preciso ter em mãos um documento com foto (ex.: carteira de identidade, de habilitação, de trabalho ou de entidade de classe profissional), comprovante de residência (ex.: conta de luz, água ou telefone / internet), caderneta de vacinação e Cartão do SUS.

Para esses públicos-alvo, as vacinas autorizadas são: Coronavac, AstraZeneca, Pfizer e Janssen. Todas com sistema inicial de duas doses cada. Isso vai depender da disponibilidade em estoque, no entanto, os profissionais de saúde recomendam a combinação de imunizantes para aumentar a imunidade contra as diferentes variantes do covid-19.

De acordo com o último boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde, desde o início da pandemia, em 2020, até o último dia 16 de junho, já foram contabilizados um total de 10.027 casos confirmados da doença e um total de 207 óbitos. No atual momento, há apenas um paciente internado na enfermaria.