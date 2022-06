O Dedo de Deus é o símbolo do montanhismo no Brasil, está no município de Guapimirim, na bandeira e também dá nome à principal avenida da cidade - Bruno Grosman - Imagem cedida ao DIA

Publicado 18/06/2022 07:53

Guapimirim – A Prefeitura de Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, está realizando uma pesquisa online de opinião sobre o turismo local. O questionário é destinado à população guapimiriense e busca ouvir sugestões, críticas e informações que possam diagnosticar as dificuldades no setor.

As perguntas foram elaboradas em parceria com a Agência Brasileira de Engenharia Turística (Abet), empresa encarregada de produzir o novo portal especializado em turismo e o Sistema de Inteligência Turística (Situr Guapimirim).

O Situr é um programa de informações turísticas em tempo real sobre calendário de eventos na cidade, contatos de guias turísticos e informações acerca de pousadas, bares, restaurantes e outros locais de entretenimento e/ou que sejam necessários aos visitantes e moradores.

De acordo com a Secretaria Municipal de Turismo, o questionário não é identificado. O Dia acessou o formulário, que está disponível na plataforma Google Docs. Para preenchê-lo, é preciso fazer “login” com um correio eletrônico do Gmail.

No questionário, os internautas terão de responder o que Guapimirim tem de único em relação a outros lugares, a avaliação que os munícipes fazem do turismo atual na cidade, além dos benefícios e os malefícios que o turismo pode acarretar. Outra pergunta feita é sobre o maior problema que o município tem, sem pensar no turismo.

A pesquisa virtual está entre as etapas de implementação de um novo site e plataforma que serão desenvolvidas pela empresa mencionada. Conforme noticiado pelo DIA, entre 30 de maio e 4 de junho deste ano estavam previstas visitas em estabelecimentos comerciais, por parte da Abet, a fim de coletar informações e orientar os proprietários sobre o Cadastro Municipal de Turismo.

Guapimirim fica a cerca de 70 quilômetros da cidade do Rio de Janeiro, possui belas cachoeiras como a Véu da Noiva, Vale da Lua, entre outras, além do famoso Dedo de Deus, símbolo do montanhismo no Brasil que está inserido no Parque Nacional da Serra dos Órgãos (Parnaso).

No mesmo parque é possível visitar o Museu Von Martius – em homenagem ao botânico e naturalista alemão Friedrich Philipp Von Martius, que catalogou milhares de espécies da fauna e da flora no século 19 –, o Mirante do Soberbo e a Pedra do Sino , por exemplo.

Mais de 70% do território guapimiriense estão em áreas de proteção ambiental (APAs), sendo a mais importante a APA Guapimirim, também chamada de Pantanal Fluminese, no KM 12,8 da BR-493 (Rodovia Magé-Manilha), nas proximidades do bairro Vale das Pedrinhas. O lugar oferece uma visão privilegiada da Baía de Guanabara com manguezais. Na região, habitam golfinhos, caranguejos, cavalos marinhos, cobras, jacarés-de-papo-amarelo e colhereiros-rosa.