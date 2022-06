A atividade foi desenvolvida na Escola Municipal Professora Acácia Leitão Portella, em Parada Modelo - Divulgação

Publicado 13/06/2022 20:14

Guapimirim – Cerca de 160 estudantes da rede municipal de ensino de Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, entre 13 e 14 anos de idade, participaram do programa Economia Pessoal, que oferece noções sobre orçamento, economia, carreira e planejamento para o futuro. A primeira fase aconteceu online entre os dias 16 de maio e 2 de junho deste ano, na Escola Municipal Professora Acácia Leitão Portella, em Parada Modelo.

O Economia Pessoal tem por intuito orientar os jovens sobre o mercado de trabalho, habilidades e interesses por parte dos mesmos em relação às profissões. O projeto é desenvolvido pela ONG Junior Achievement Worldwide – fundada em 1919 nos Estados Unidos – em parceria com a subsidiária JA Brasil, no Rio de Janeiro, e a multinacional de segurança em tecnologia Accenture.

“Os alunos estão sendo impactados quando o assunto trata diretamente da profissionalização para um futuro próximo. Muitos deles relatam que, após as aulas do Programa de Economia Pessoal, decidiram o que irão cursar com relação à faculdade. Vemos uma evolução clara quando comparamos os alunos antes e depois do projeto, muitos deles não entendiam a importância de comparar preços, de pensarem nos seus futuros, de se verem protagonistas de suas próprias histórias e escolhas”, comentou o diretor da escola, Wéverton Oliveira Borges.

“Participei da turma piloto em 2021 e gostei demais do programa. Vi alunos que não conheciam o significado da palavra orçamento ou ouviram falar, mas não chegaram a refletir sobre seu real significado. Foi ensinado o que é um orçamento, como ele poderia se organizar melhor financeiramente, o que é um salário bruto e líquido, quanto é preciso juntar para financiar um apartamento, quanto por mês é gasto com alimentação”, elogiou a psicóloga Maya Loureiro, da Secretaria Municipal de Educação de Guapimirim.

A segunda fase do projeto, intitulado Nossa Comunidade, acontecerá a partir de agosto próximo com alunos de 10 a 12 anos da Escola Municipal Professora Acácia Leitão Portella. A temática será também desenvolver o pensamento crítico acerca de questões financeiras, cidadania, planejamento e carreira.

“Os jovens da escola estão vivendo uma experiência única com os mentores, falando de experiências de carreira e da importância da educação financeira. São falas que não são distanciadas dos alunos, ao contrário, aproximam, tiram dúvidas e dão perspectivas. Os mentores voluntários são uma espécie de espelho do futuro que, ao compartilhar sobre suas trajetórias e experiências, inspiram demais os alunos”, explicou a coordenadora de projetos da JA Rio de Janeiro, Maria Clara Wasserman.