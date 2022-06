Placas são colocadas para avisar aos pacientes sobre as obras no hospital - Secom PMG - Divulgação

Publicado 13/06/2022 17:18 | Atualizado 13/06/2022 17:23

Guapimirim – O Hospital Municipal José Rabello de Mello, no bairro Bananal, em Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, está passando por uma série de reformas no intuito de humanizar as recepções. Os pacientes que chegam à unidade de saúde se deparam com as obras em andamento.

Entre as melhorias previstas estão a construção de mais consultórios individuais, reforma estrutural de telhados, das partes hidráulica e elétrica, entre outras questões de infraestrutura para garantir os serviços.

A humanização do atendimento começa pela recepção. Em vez de vidraças na recepção em que as pessoas falam por um vidro com um buraco, haverá um balcão e o paciente poderá conversar cara a cara com os atendentes.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde ao DIA, as reformas vão muito além da pintura. O setor de Pediatria ficará em local mais acessível ao público. A enfermaria não ficará mais próxima da sala vermelha – onde chegam os casos os pacientes em estado grave – e tais mudanças servirão para melhorar o fluxo dentro do hospital.

O tempo estimado para as reformas é de 45 dias, podendo se estender ou não. No último dia 3 de junho, o secretário municipal de Saúde, Natalício da Farmácia, que também é o vice-prefeito, havia pedido à população um pouco de paciência e compreensão em relação à demora no atendimento, por conta da alta demanda de pessoas com problemas respiratórios como coronavírus e doenças sazonais, além da obra de ampliação da citada unidade de saúde.