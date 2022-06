Imagem ilustrativa de um coronavírus em 3D - user2415731 - Freepik - Creative Commons

Publicado 08/06/2022 19:54

Guapimirim – Pacientes com suspeitas de coronavírus (Sars-CoV-2) e com sintomas gripais estão lotando o Hospital Municipal José Rabello de Mello, no bairro Bananal, em Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. A média é de 150 pessoas por dia, segundo a Secretaria Municipal de Saúde ao DIA.

Na última sexta-feira (3/6), o secretário municipal de Saúde, Natalício da Farmácia, que também é o vice-prefeito, pediu à população um pouco de paciência e compreensão em relação à demora no atendimento, por conta da alta demanda de pessoas com problemas respiratórios como coronavírus e doenças sazonais, além de uma pequena obra de ampliação da citada unidade de saúde.

A alta de casos positivos de covid-19 é de 30%. Ao menos quatro pessoas estão internadas com essa enfermidade no Centro de Diagnóstico e Tratamento do Covid-19. Após alguns meses sem novos casos, a Prefeitura de Guapimirim voltou a divulgar o boletim epidemiológico, informando um novo óbito no último dia 3 de junho. Num intervalo de oito dias, foram registrados 208 novos casos confirmados.

“Com o aumento dos casos de covid-19, salientamos a importância de completar o esquema vacinal com as doses disponíveis! Orientamos aos idosos e às pessoas imunossuprimidas para que usem máscara em ambientes fechados”, recomendou a coordenadora de Vigilância em Saúde de Guapimirim, Sabrina Santana.

Desde o início da pandemia de coronavírus até a publicação desta reportagem, Guapimirim já contabilizou 207 mortes e 9.721 casos confirmados.

No dia 3 de fevereiro deste ano, por exemplo, Guapimirim registrava um total de 201 óbitos e 9.326 casos confirmados. Em apenas seis meses, houve seis novas vítimas fatais. Isso pode ser explicado com o avanço da vacinação e a adoção de medidas sanitárias e protetivas como uso de máscara, de álcool em gel, distanciamento e isolamento social.

Na semana passada, a Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro enviou uma nota técnica aos 92 municípios fluminenses, orientando sobre a necessidade de oferta de testes rápidos de antígeno para todos os casos de síndrome gripal. Para casos positivos de covid-19, as recomendações são:

‘* Isolamento de 7 dias: Se, ao sétimo dia estiver sem sintomas respiratórios, sem febre e sem uso de medicamentos antitérmicos há pelo menos 24 horas, pode deixar o isolamento e, neste caso, não é necessário realizar nova testagem.

* Isolamento de 10 dias: Se, ao sétimo dia ainda apresentar sintomas respiratórios e/ou febre, manter o isolamento por 10 dias. Só deixar o isolamento após 24 horas sem febre. Não apresentando sintomas e febre, não precisa realizar testagem para sair do isolamento.

* Isolamento acima de 10 dias: Se permanecerem os sintomas no décimo dia, manter o isolamento até que complete 24h sem sintomas e sem febre, independentemente do tempo.’

Os casos de síndromes respiratórias dispararam no estado do Rio de Janeiro na capital fluminense e em Nova Iguaçu, por exemplo.

Vale lembrar que a imunização contra coronavírus e gripe (Influenza) está disponível na rede pública de saúde de Guapimirim. Quanto a essa segunda doença, o Ministério da Saúde registrou baixa adesão por parte das populações-alvo. Apenas 44% dos públicos prioritários tinham se vacinado contra a gripe em todo o país.