A prefeita de Guapimirim, Marina Rocha, ajuda a espalhar sementes pela natureza - Secom PMG - Divulgação

Publicado 06/06/2022 14:35 | Atualizado 06/06/2022 14:50

Guapimirim – O Dia Mundial do Meio Ambiente foi celebrado nesse domingo (5/6), em Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, com o lançamento de sementes de plantas nativas da Mata Atlântica. A prefeita Marina Rocha (Brasil-RJ) participou diretamente dessa iniciativa, ao sobrevoar o município num paramotor espalhando as sementes pelo bairro Cotia e outras localidades.

De acordo com o setor de educação ambiental da Secretaria Municipal do Ambiente e Sustentabilidade, trata-se uma “iniciativa inédita” ao longo de 31 anos de Guapimirim. Funcionários da prefeitura sobrevoaram áreas degradadas em lançaram sementes em ação de reflorestamento.

A soltura de sementes consta no cronograma de comemorações da Semana do Meio Ambiente. A surpresa foi o sobrevoo feito pela mandatária guapimiriense.

O voo contou com o apoio do Rioparamotor, com sede em Niterói, no Leste Fluminense.

O paramotor também é conhecido como “parafly”, adaptação de um parapente. Enquanto um parapente precisa da força do vento para voar, o paramotor conta com um motor movido à gasolina.

Mais de 70% do território guapimiriense estão em áreas de proteção ambiental, restando pouco mais de 20% de área urbana e que pode passar por intervenções.

Em Guapimirim, por exemplo, estão localizados o Parque Nacional da Serra dos Órgãos (Parnaso), Parque Estadual dos Três Picos (PETP) e a Área de Proteção Ambiental (APA) Guapimirim, um pedaço desse município na Baía de Guanabara.