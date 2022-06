Alunos da rede municipal de ensino de Guapimirim participam de atividade de educação ambiental - Secom PMG - Divulgação

Publicado 02/06/2022 20:05

Guapimirim – O Dia Mundial do Meio Ambiente é no próximo domingo (5/6), e para celebrar a data a Prefeitura de Guapimirim (RJ), por meio da Secretaria Municipal do Ambiente e Sustentabilidade, preparou uma programação especial ao longo dos dias. As atividades incluem passeios, trilha ecológica e palestras.

A primeira ação comemorativa aconteceu nessa quarta-feira (1/6) com o Projeto Semear. Estudantes participaram do plantio de mudas de plantas nativas da Mata Atlântica no bairro Cotia.

Já nessa quinta-feira (2) foi realizado um trabalho preventivo de conscientização para que a população evite colocar fogo em áreas de mata em meio ao período de seca em relação às chuvas. A atividade foi promovida pelo Núcleo Paraíso do Parque Estadual dos Três Picos (PETP), fez parte da Operação Fumaça Zero e ocorreu na Praça da Emancipação, no Centro.

Para a sexta-feira (3), está prevista uma caminhada ecológica para o Parque Nacional da Serra dos Órgãos (Parnaso), às 13h30, com a participação de alunos da rede pública de ensino.

Já no próximo domingo (5), Dia Mundial do Meio Ambiente, está agendada, para as 8h, uma nova soltura de sementes de plantas nativas da região com o uso de paramotores, no bairro Cotia.

Na segunda-feira (6), os participantes farão uma trilha ecológica do ouro a partir das 7h30 pelo Sucavão, visitação ao Jequitibá e uma palestra sobre educação ambiental.

A programação continua ao longo dos dias seguintes em celebração à data mundial.

Na terça-feira (7), às 8h, o destino será a Área de Proteção Ambiental (APA) Guapimirim, um paraíso ecológico na Baía de Guanabara. O passeio será feito com profissionais de educação.

Haverá uma palestra sobre prevenção de incêndios florestais e queimadas na quarta-feira (8), a partir das 14h, na Faetec Guapimirim, na Avenida Oswaldo Cruz s/nº, no bairro Bananal. Fica próximo ao Hospital Municipal José Rabello de Mello. A roda de conversa será promovida pelo Núcleo Paraíso do Parque Estadual dos Três Picos (PETP), que é vinculado ao Instituto Estadual do Ambiente (Inea).

E para terminar as comemorações, a Secretaria Municipal do Ambiente e Sustentabilidade está preparando outra palestra sobre educação ambiental e de enfrentamento ao maltrato de animais. O evento acontecerá na próxima quinta-feira (9), às 9h, no Colégio Estadual Cortume Carioca, na Rua Albertino Xavier, s/nº, no bairro Iconha.