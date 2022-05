O acusado tinha até cartaz de procurado pela Justiça - Portal dos Procurados - Divulgação

O acusado tinha até cartaz de procurado pela JustiçaPortal dos Procurados - Divulgação

Publicado 31/05/2022 11:48

Guapimirim – Policiais Militares da Superintendência de Inteligência e Análise (SIA), vinculados à Coordenadoria de Polícia Pacificadora (CPP), capturaram Emerson Vinícius de Oliveira – conhecido como “Aipim” –, de 25 anos, no último sábado (28/5), na estação de metrô de Maria da Graça, na Zona Norte da capital fluminense. Ele é réu por supostos crimes de roubos majorados e de interceptação de veículos roubados na Baixada Fluminense, e contra ele havia três mandados de prisão expedidos pela 2ª Vara Criminal de Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro.

O acusado estava foragido da Justiça, e sua prisão contou com denúncia feita ao Portal Procurados – do Disque Denúncia – via WhatsApp. O suspeito estava sendo monitorado pelos agentes, que montaram uma operação de inteligência e o prenderam.

Contra Emerson de Oliveira há um pedido de prisão condenatória de cinco anos em regime semiaberto. Ele foi capturado com base no artigo 157 do Código Penal (Lei nº 2.848/1940), que trata dos delitos de roubo.

Ao ser preso em Maria da Graça, o criminoso foi conduzido a 19ª DP (Tijuca), também na Zona Norte do Rio, e posteriormente encaminhado ao sistema penitenciário.

“A ação não resultou em qualquer efeito colateral, não havendo a vitimização de civis inocentes ou agentes do Estado. Com essa prisão a SIA/CPP contabiliza 44 criminosos monitorados e presos e duas armas aprendida no ano de 2022”, informou o Portal dos Procurados.