Pórtico principal de Guapimirim, que liga a Avenida Dedo de Deus, principal via do município - Divulgação

Pórtico principal de Guapimirim, que liga a Avenida Dedo de Deus, principal via do municípioDivulgação

Publicado 26/05/2022 15:59

Guapimirim – A cidade de Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, terá o 1º Fórum Municipal de Políticas Públicas para Mulheres amanhã (27/5), das 13h às 17h. O evento terá como tema ‘Mulheres pós-pandemia, Violência e Empoderamento Feminino’ e acontecerá no auditório da Prefeitura de Guapimirim.

O fórum será promovido pelo Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de Guapimirim em parceria com a Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos.

De acordo com Mônica Patrícia Baldino, presidenta desse conselho, o evento tem por intuito ‘ser o canal de comunicação entre a população e o poder público, coordenando a elaboração participativa do plano de políticas para mulheres em todos os espaços e, após sua aprovação, ser o responsável pelo monitoramento de suas metas’.

“A discussão que será pautada aqui no I Fórum de Políticas Públicas Para Mulheres de Guapimirim é de suma importância para a nossa sociedade como um todo, pois destrinchar e buscar soluções para temas como violência contra a mulher e o empoderamento feminino são caminhos para promover a conscientização social e também pleitear a conquista de espaços igualitários, seguros e democráticos para o público feminino.

As mulheres precisam conhecer melhor o seu potencial e seus direitos. Todas nós, responsáveis pela realização desse evento, temos a missão de batalhar por um objetivo maior, que é desenvolver e fortalecer as mulheres de Guapimirim.

E muito além das palavras, ações estão sendo realizadas todos os dias para assegurar que em nosso munícipio haja proteção, igualdade e o respeito para com todas as mulheres que aqui vivem”, avaliou a prefeita de Guapimirim, Marina Rocha (Brasil-RJ).

Entre as participantes dessa atividade estão: Veronica Stiepanowez, delegada e corregedora da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro; Eliane Mariz, procuradora geral do Município de Guapimirim; e Clatia Vieira, ativista dos direitos humanos.

A Prefeitura de Guapimirim fica na Avenida Dedo de Deus n º 1.161, no bairro Cantagalo.