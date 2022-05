Logomarca do programa Auxílio Brasil - Ministério da Cidadania - Divulgação

Logomarca do programa Auxílio BrasilMinistério da Cidadania - Divulgação

Publicado 25/05/2022 11:15

Guapimirim – Uma equipe do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) de Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, estará no Posto de Saúde do Status para realizar a inscrição e atualização de usuários no Cadastro Único (CadÚnico), das 9h às 12h da próxima quinta-feira (26/5).

O serviço será feito por meio do CRAS no Território, uma modalidade itinerante de atendimento à população para assuntos relativos à assistência social.

O CadÚnico é o banco de dados do governo federal que permite a adesão a programas sociais como o Auxílio Brasil – o antigo Bolsa Família –, entre outros de distribuição de renda e de isenção em concursos públicos, por exemplo.

Será preciso apresentar os seguintes documentos:

* Carteira de Identidade.

* CPF.

* Comprovante de Residência.

* Carteira de Trabalho.

* Título de Eleitor.