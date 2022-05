Imagem ilustrativa de uma pessoa tocando violão - Firmbee - Pixabay - Creative Commons

Publicado 23/05/2022 15:19

Guapimirim – Estão abertas as inscrições para oficinas culturais de teclado, violão, jazz, alongamento, dança livre e musicalização em Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. O prazo para se candidatar começou nesta segunda-feira (23/5) e vai até o próximo dia 13 de junho.

Os cursos serão oferecidos gratuitamente pela Prefeitura de Guapimirim, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa.

De acordo com a prefeitura, as atividades são livres para todas as idades.

No ato de inscrição, é preciso apresentar cópias da carteira de identidade, do CPF, comprovante de residência e de escolaridade. No caso de crianças e adolescentes, pode ser entregue uma cópia da declaração escolar. Por serem menores de idade, deverão entregar cópias dos documentos deles e do responsável legal.

As inscrições deverão ser feitas na Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa, localizada na Rua Itacoatiara nº 99, no Centro, ao lado do Centro Cultural Municipal, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.