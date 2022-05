A cachoeira Véu da Noiva é um ponto turístico de Guapimirim - Berro D'Água

Publicado 23/05/2022 14:18

Guapimirim – O município de Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, poderá ter em breve um novo portal de turismo e um Sistema de Inteligência Turística (Situr Guapimirim). De 30 de maio a 4 de junho próximos, a empresa responsável pela implantação dessa plataforma visitará estabelecimentos nessa cidade e/ou farão contato por telefone, em horário comercial, para coletar informações e orientar os proprietários sobre o Cadastro Municipal de Turismo.

A nova plataforma é idealizada pela Secretaria Municipal de Turismo de Guapimirim e a empresa responsável para colocá-la em funcionamento é a Agência Brasileira de Engenharia Turística (Abet), com sede em Belo Horizonte (MG).

“Nessa etapa, o importante é que os gestores consigam recepcionar os pesquisadores e disponibilizar todas as informações necessárias para que possamos organizar os dados de forma mais assertiva”, disse o secretário municipal de Turismo, Mário Seixas.

O Situr é um programa de informações turísticas em tempo real sobre calendário de eventos na cidade, contatos de guias turísticos e informações acerca de pousadas, bares, restaurantes e outros locais de entretenimento e/ou que sejam necessários aos visitantes e moradores.

Durante a entrevista com os donos de estabelecimentos, será feita uma pesquisa sobre o turismo de Guapimirim e um estudo sobre as principais demandas do setor e o potencial em termos de turismo, entretenimento e capacidade para recepcionar os visitantes.

Várias das melhorias a serem implementadas resultarão no novo Plano Municipal de Turismo.

A data de lançamento desse novo sistema ainda não foi divulgada.