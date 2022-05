Fachada da 67ª DP, em Guapimirim - Imagem: Izaias França - O DIA

Fachada da 67ª DP, em GuapimirimImagem: Izaias França - O DIA

Publicado 21/05/2022 14:39

Guapimirim – Um homem de 18 anos, identificado pelas iniciais M. D. O. P., foi preso preventivamente em Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, na tarde dessa sexta-feira (20/5) por descumprir medida protetiva, ao invadir a casa da ex-companheira, de 23 anos. Ele foi capturado por policiais civis da 67ª DP (Guapimirim) minutos após o Juizado de Violência Doméstica da Comarca de Guapimirim ter expedido mandado.

O acusado não aceitava o fim do relacionamento. No último dia 15 de maio, ele telefonou para a ex-mulher, cujo nome não será revelado, e disse que ficou esperando-a até às 2h da madrugada em frente à residência dela e que quando chegasse em casa teria uma “surpresinha”. Ao retornar ao domicílio, a vítima se deparou com a casa arrombada, roupas e alimentos da geladeira espalhados pelo imóvel, além de achocolatado derramado pela cama.

A vítima, então, procurou o Centro de Referência de Atendimento à Mulher Vítima de Violência de Guapimirim (CRAM) para pedir ajuda. De lá, foi encaminhada à delegacia, onde registrou nova ocorrência contra o ex-marido por descumprimento de medida protetiva.

Em 12 de abril deste ano, já separada, a vítima denunciou M. D. O. P. a 67ª DP (Guapimirim) por ameaçar atear fogo na casa dela e também bater nela e em seu novo companheiro. A partir desse registro de ocorrência, foi decretada medida protetiva em favor da denunciante.

O agressor foi preso pelos delitos de ameaça, com base no artigo 147 do Código Penal (Lei nº 2.848/1940), e descumprimento de medidas protetivas, previsto no artigo 24-A da Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006).