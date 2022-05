Fotomontagem: do lado esquerdo: o suporte da mesa de ping pong; do lado direito: a mesa de ping pong - Secom PMG - Imagens cedidas ao DIA

Fotomontagem: do lado esquerdo: o suporte da mesa de ping pong; do lado direito: a mesa de ping pongSecom PMG - Imagens cedidas ao DIA

Publicado 17/05/2022 18:25

Guapimirim – Funcionários das secretarias municipais de Esporte e Lazer e de Obras e Serviços Públicos de Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, se depararam com uma cena de vandalismo durante uma obra de reforma da praça e do parquinho do bairro Paiol, em Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, na manhã desta terça-feira (17/5).

Ao chegarem ao local para a continuidade dos trabalhos, os servidores viram que uma mesa de ping-pong tinha sido arrancada de um suporte de cimento e que diversas peças e equipamentos em reforma foram danificados.

A depredação intencional do espaço acontece às vésperas do evento de entrega à população marcado para a próxima quinta-feira (19). Ao DIA, o secretário municipal de Esporte e Lazer, Jean Cardoso, lamentou o ocorrido e disse que o cronograma não será alterado.

Em nota divulgada nas redes sociais, a Prefeitura de Guapimirim disse esperar que isso se trate de um “caso isolado” e que vai providenciar o monitoramento desses locais para evitar que cenas tristes como essa se repitam.

O artigo 163 do Código Penal (Lei nº 2.848/1940) prevê pena de seis meses a três anos de prisão mais multa para crimes de vandalismo contra patrimônio público.

A obra na praça do Paiol faz parte de uma série de reformas em pracinhas e brinquedos de Guapimirim, o que inclui a instalação de novos bancos, a iluminação e a colocação de itens decorativos.

No último dia 29 de abril, por exemplo, aconteceu a entrega da obra de reforma da Praça da Emancipação, a principal praça da cidade, situada no Centro, inclusive com o conserto dos brinquedos para as crianças.