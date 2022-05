As drogas apreendidas foram levadas para a 67ª DP, em Guapimirim - Divulgação

Publicado 15/05/2022 00:15

Guapimirim – Um homem de 18 anos, que não teve o nome divulgado, foi preso em flagrante no bairro Limoeiro, em Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, na noite desse sábado (14/5), por tráfico de drogas. Ele foi capturado por agentes do 34º Batalhão de Polícia Militar (34 BPM).

Com o criminoso foram apreendidos: 165 pinos de pó branco de R$ 10 cada, 71 sacos de erva seca de R$ 20 cada e mais 14 sacos de erva seca de R$ 35 cada.

O policiais receberam denúncias de quem um homem traficava entorpecentes na região e foram apurar. Ao avistar os agentes, o criminoso se desfez das sacolas e tentou se esconder num bar.

Durante a abordagem, o suspeito disse que fazia parte de uma quadrilha de narcotráfico e levou os agentes até o local onde a droga estava escondida. Os entorpecentes foram apreendidos e levados a 67ª DP (Guapimirim) junto com o criminoso.

Posteriormente, o traficante foi conduzido a 60ª DP (Campos Elíseos), onde funciona a Central de Flagrantes.