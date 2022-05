Imagem ilustrativa de uma pessoa segurando um modelo de carteira de habilitação - Detran.RJ - Divulgação

Publicado 11/05/2022 18:22 | Atualizado 11/05/2022 19:39

Guapimirim – O Departamento de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro (Detran.RJ) fará um mutirão em Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, no próximo sábado (14/5). Nessa 58ª edição, serão ofertados serviços relativos à Carteira Nacional de Habilitação (CNH) para esse município.

O condutor poderá solicitar a primeira ou a segunda vida de CNH, renovação, mudança ou adição de categoria, além de alteração de dados ou troca de permissão para dirigir (PPD).

Para ser atendido no mutirão, é necessário agendar pelo site www.detran.rj.gov.br ou pelos telefones (21) 3460-4040, (21) 3460-4041 ou (21) 3460-4042, das 6h às 21h. As vagas já estão liberadas desde às 12h desta quarta-feira (11).

Haverá mutirão em outros postos do Detran.RJ para serviços relativos à CNH, identificação civil e/ou ou emissão da carteirinha de visitante da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap). Ao todo, serão disponibilizadas 9.660 vagas.