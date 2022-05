Imagem ilustrativa de diploma, livros e um mini chapéu de formatura - Freepik - Creative Commons

Publicado 11/05/2022 17:46 | Atualizado 11/05/2022 17:48

Guapimirim – As pré-inscrições para o curso pré-vestibular em Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, foram prorrogadas para até a próxima quarta-feira (18/5). As aulas são voltadas para alunos que estejam no 3º ano do ensino médio ou que já o concluíram. Todos precisam morar nessa cidade.

O processo seletivo será definido depois que a Secretaria Municipal de Educação, que está promovendo o curso, tiver uma ideia do quantitativo de pessoas interessadas.

Por enquanto, não há informações sobre o cronograma de aulas, já que o curso ainda está sendo planejado.

A manifestação de interesse deverá ser feita para o e-mail [email protected] . Mais informações podem ser obtidas pelo WhatsApp (21) 97716-3130.

Inicialmente, o prazo de pré-inscrição era até ontem (10), mas acabou sendo estendido aos estudantes.

O curso é interessante para quem vai fazer o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) este ano, por exemplo. As provas ocorrerão nos dias 13 e 20 de novembro, em dois domingos.