A APA Guapimirim é um importante berçário de espécies ameaçadas de extinção na Baía de GuanabaraBruno Grosman - Imagem cedida ao DIA

Publicado 10/05/2022 09:53

Guapimirim – A Prefeitura de Guapimirim, por meio da Secretaria Municipal do Ambiente e Sustentabilidade, anunciou apoio institucional ao programa de extensão universitária Universidade do Mar (UniMar) em carta datada do último dia 28 de abril. A informação só foi divulgada na última sexta-feira (6/5).

O documento não traz detalhes sobre como esse apoio será dado na prática, mas exalta a importância do programa para a preservação e restauração dos manguezais e da Baía de Guanabara como um todo e suas extensões.

Guapimirim é um dos municípios banhados por essa baía e contempla a área de abrangência do UniMar, que inclui a Área de Proteção Ambiental (APA) Guapimirim e a Estação Ecológica (Esec) Guanabara.

“Vejo com grande importância a parceria do Município de Guapimirim com universidades e centros de pesquisas. O conhecimento mais aprofundado de nosso território nos dá maior domínio sobre ele e nos faz compreender a importância de sua preservação. Eu, como secretária, conheço a importância do nosso manguezal para a qualidade ambiental de toda Baía de Guanabara, mas esse conhecimento não me vale de nada se não for compartilhado, principalmente dentro do nosso próprio território. E é isso que buscamos com essa parceria, o conhecimento e o compartilhamento do mesmo, a quem interessar”, comentou ao DIA a secretária municipal do Ambiente e Sustentabilidade, Mayara Barroso.

O UniMar foi lançado pela Faculdade de Oceanografia da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj), no último dia 24 de março, e contará com dois campi, sendo um na Ilha de Brocoió, no arquipélago de Paquetá, e outro no município de Maricá.

Seis dias após o lançamento do programa, em 30 de março deste ano, a Prefeitura de Maricá assinou uma carta de intenções para levar um campus do Unimar para essa cidade, em iniciativas da Companhia de Desenvolvimento de Maricá (Codemar) e do Instituto de Ciência e Tecnologia de Maricá (ICTIM). A segunda unidade do programa funcionará num barco-universidade e oferecerá cursos de graduação em Oceanografia e de conhecimento de áreas afins. O acordo prevê colaboração científica e técnica para a instalação da instituição de ensino.

O programa vai abranger as unidades de conservação nos municípios de Guapimirim, Itaboraí, Magé e São Gonçalo.

O programa UniMar é fruto de uma parceria firmada em 2018 entre a Uerj, a Associação de Moradores da Ilha de Paquetá (Morena) e o Movimento Baía Viva e conta com o apoio institucional da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), Comissão Interministerial dos Recursos do Mar e de instituições de ensino superior, tais como: Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Universidade Federal Fluminense (UFF), Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (Unirio), Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ), Centro Universitário Estadual da Zona Oeste (Uezo) e Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio).

“As instituições proponentes e coidealizadoras da Universidade do Mar consideram muito importante a participação da Prefeitura de Guapimirim, por meio da sua Secretaria Municipal do Ambiente e Sustentabilidade ao processo de implantação do campus avançado da UniMar na Ilha de Brocoió: pelo fato de o município estar inserido na APA Federal de Guapimirim e da Estação Ecológica da Guanabara e também por abrigar um grande número de pescadores artesanais. Estamos à disposição da população e da prefeitura local para colaborar na elaboração e implementação de políticas públicas durante esta Década do Oceano e da Restauração dos Ecossistemas (ONU, 2021-2030)”, elogiou o cofundador e diretor administrativo do Baía Viva, Sérgio Ricardo.