A Farmácia Municipal também foi reformada e agora está climatizada - Secom PMG - Divulgação

Publicado 07/05/2022 12:35

Guapimirim – A Secretaria Municipal de Saúde de Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, lançou o programa Remédio na Porta, na última terça-feira (3/5), destinado a pacientes que fazem uso contínuo de medicamentos regulados pela Farmácia Municipal. Eles passarão a receber a medicação na residência.

A cerimônia de lançamento aconteceu no Centro Municipal de Especialidades João Arruda, no Centro.

O programa contará inicialmente com dois motoboys, que farão as entregas diariamente, e três farmacêuticos que vão orientar os usuários, quando houver necessidade.

O referido programa foi inaugurado a partir da reforma da Farmácia Municipal, que funciona num anexo no mesmo posto de saúde.

O evento contou com a presença da prefeita Marina Rocha (Brasil-RJ), do secretário municipal de Saúde, Natalício da Farmácia – que também é o vice-prefeito –, de outros secretários, vereadores e também de moradores da região.

“Além dessa reestruturação [da Farmácia Municipal], estamos entregando o programa Remédio na Porta. É mais um grande avanço na saúde da nossa cidade, mas nós estamos trabalhando para cada vez mais entregar bons resultados para a nossa cidade”, disse a prefeita.

“A gente deu um grande passo para a saúde de Guapimirim, porque aqui é o nosso maior posto de saúde. Falando como secretário de saúde, gostaria que quando a pessoa saísse do ambulatório, viesse pegar o seu remédio. Estou muito contente e saio com o sentimento do dever cumprido”, expressou o secretário municipal de Saúde.

“Existe muito essa cultura de que o farmacêutico só entrega o medicamento. Só que, além disso, a gente faz muito mais. A gente orienta sobre os medicamentos, tenta identificar alguma patologia e tenta ter uma conexão com os médicos. Tem todo um trabalho em volta que envolve todo esse processo”, falou o farmacêutico Bruno Lima.