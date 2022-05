Momento em que O. C. A. chega a 67ª DP (Guapimirim) - Divulgação

Publicado 06/05/2022 16:56

Guapimirim – Um homem de 44 anos, identificado pelas iniciais O. C. A., foi preso preventivamente em Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, nesta sexta-feira (6/5), por descumprir medida protetiva em relação à ex-mulher, de 34 anos. A captura foi feita pelas Meninas Poderosas, as agentes femininas da 67ª DP (Guapimirim) que atuam em prisões relativas a crimes de violência doméstica.

O acusado já esteve preso por aproximadamente um ano, entre 2019 e 2020, por ter agredido a então companheira. Depois que ele saiu da cadeia, a esposa decidiu se separar de O. C. A. Desde então, inconformado com o fim do relacionamento, ele passou a ofendê-la constantemente e a ameaçá-la de morte. Os crimes foram denunciados na delegacia em outubro de 2021. A partir de então, foram requeridas medidas protetivas em favor da vítima.

Em março de 2022, a ex-esposa denunciou novamente o agressor pelo descumprimento das medidas positivas deferidas em outubro do ano passado. O réu continuou a ofender e a ameaçar de matar a ex-companheira se a visse com outro homem.

A prisão de O. C. A. tinha sido decretada pelo Juizado de Violência Doméstica da Comarca de Guapimirim, no último dia 19 de abril, mas ele estava foragido. Ele foi localizado hoje (6) e preso em seguida.

Denúncias de violência doméstica podem ser feitas em delegacias de polícia e também por telefone no Disque 100 (Disque Direitos Humanos) e Ligue 180 (Central de Atendimento à Mulher). A ligação para ambos os telefones é gratuita e os serviços são disponibilizados pelo Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos. Em Guapimirim, por exemplo, ainda é possível pedir ajuda ao Centro de Referência de Atendimento à Mulher Vítima de Violência (CRAM).