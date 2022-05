O Enem é o mais importante passaporte gratuito para o ensino superior - rawpixel.com - Freepik - Creative Commons

Publicado 05/05/2022 08:15

Guapimirim – Estão abertas as pré-inscrições para o curso pré-vestibular gratuito em Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. O prazo vai até a próxima terça-feira (10/5). As aulas serão disponibilizadas pela Secretaria Municipal de Educação.

O objetivo da pré-inscrição é saber quantos estudantes estariam interessados para então, a partir disso, ser definido o processo seletivo.

Podem se candidatar pessoas residentes em Guapimirim que estejam no terceiro ano do ensino médio completo ou que já tenham concluído essa etapa de estudos.

O pré-vestibular é uma oportunidade para quem for fazer o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2022, previsto a ocorrer nos dias 13 e 20 de novembro deste ano, em dois domingos seguidos.