Fachada da Escola Municipal Nelson Costa Melo, no bairro Vale das Pedrinhas - Divulgação

Publicado 04/05/2022 12:18

Guapimirim – A Prefeitura de Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, vai promover o “Gabinete nas Ruas” no bairro Vale das Pedrinhas, no segundo distrito, nessas quinta e sexta-feira, 5 e 6 de maio, respectivamente, das 10h às 18h. O atendimento itinerante será realizado na Escola Municipal Nelson Costa Mello.

Além da prefeita Marina Rocha (PMB-RJ), que estará presente para ouvir as demandas dos moradores da região, será possível buscar vagas de trabalho por meio do Sistema Nacional de Empregos (Sine), agendar serviços relativos à Atenção Básica em Saúde, solicitar serviços comumente feitos pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos e fazer uso da Ouvidoria Geral para fazer algum tipo de reclamação.

A Escola Municipal Nelson Costa Mello fica na Rua José Maria da Silva nº 3.290, no Vale das Pedrinhas.

E por falar em atendimento itinerante, a prefeitura também promoverá uma ação social no próximo sábado (7), na praça principal do bairro Parada Modelo. Na ocasião, a chefe do Executivo guapimiriense também estará no local para conversar com a população.