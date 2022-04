Imagem ilustrativa de um trem da SuperVia - Ítalo Martins - Imagem copiada da Wikipédia - Creative Commons

Imagem ilustrativa de um trem da SuperViaÍtalo Martins - Imagem copiada da Wikipédia - Creative Commons

Publicado 27/04/2022 14:48

Guapimirim – A circulação de trem na extensão Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, foi interrompida na manhã desta quarta-feira (27/4). O serviço também foi suspenso na extensão Vila Inhomirim, em Magé, e no ramal Saracuruna. De acordo com a SuperVia, o motivo teria sido um tiro que rompeu um cabo e afetou a via aérea nas proximidades de Parada Lucas, na Zona Norte da cidade do Rio de Janeiro.

Com o reparo na via aérea, o serviço foi restabelecido nos trechos mencionados.

Os problemas enfrentados pelos passageiros de trens são constantes. Há casos em que o serviço é suspenso, por conta do furto de cabos. Em Guapimirim, por exemplo, os usuários são bastante afetados, já que só há um trem que circula nesse município e às vezes é preciso fazer o conserto ou manutenção do trem.