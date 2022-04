Serão três dias de festividades - betochagas - Freepik - Creative Commons

Serão três dias de festividadesbetochagas - Freepik - Creative Commons

Publicado 26/04/2022 16:47

Guapimirim – A Prefeitura de Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa, lançou uma enquete para que a população escolha os artistas que vão participar da primeira Festa do Aipim, que acontecerá nos dias 2, 3 e 4 de setembro próximos. Os ritmos variam de samba, pagode a sertanejo.

Para o dia 2 de setembro (sexta-feira), os candidatos são: Suel, Thiago Soares e Caju pra Baixo.

Já para o dia 3 de setembro (sábado), o público poderá votar em Mumuzinho, Bom Gosto ou Turma do Pagode.

E para o dia 4 de setembro (domingo), as opções são Felipe Araújo, Michel Teló e Cesar Menotti & Fabiano.

Mais detalhes sobre o evento serão noticiados posteriormente.

A título de curiosidade, o aipim é um dos alimentos produzidos pelos produtores rurais de Guapimirim, principalmente os ligados à agricultura familiar.

Com a redução nos números de contágios e de óbitos por coronavírus (covid-19) e com o fim da emergência sanitária, decretado pelo Ministério da Saúde na última sexta-feira (22/4), as festividades voltam a agitar o país como forma de promoção à cultura, ao entretenimento e ao turismo. No Rio e em São Paulo, por exemplo, foi possível realizar o carnaval fora de época semana passada, já que as escolas de samba de ambos os estados não tinham desfilado em fevereiro passado, quando os registros da pandemia ainda estavam altos.