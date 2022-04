Os veículos recuperados são as duas motos e o carro branco; a placa dos dois automóveis foi ocultada pela reportagem - Divulgação

Publicado 25/04/2022 21:18

Guapimirim – Duas mulheres e um homem foram presos em Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, por crimes de receptação qualificada, adulteração de veículos e organização criminosa. Os suspeitos são: Fernanda de Souza Paula, de 21 anos; Luciene Bento Santana, de 29 anos; e Leonardo dos Anjos Andrade, de 39 anos. A captura foi feita, nesta segunda-feira (25/4), numa ação conjunta entre o 34º Batalhão de Polícia Militar (34º BPM) e a 67ª DP (Guapimirim).

Os agentes foram informados que três veículos furtados no dia anterior (24) em Rio das Ostras, na Região dos Lagos, poderiam estar numa casa localizada no bairro Fazenda Raul Seixas, perto de Parada Modelo, em Guapimirim. Na varanda do imóvel, foram apreendidas duas motos pretas e um automóvel Corsa branco. Os policiais descobriram que o carro estava com “placas frias” pertencentes a outros veículos com características similares.

A título de curiosidade, Luciene Santana e Leonardo Andrade têm um relacionamento. Os três suspeitos foram presos com base nos seguintes artigos do Código Penal (Lei nº 2.848/1940): pelos delitos de receptação qualificada (artigo 180), adulteração de sinal identificador de veículo automotor (artigo 311) e associação criminosa (artigo 288).

Ficha criminal dos suspeitos

Os três prisioneiros possuem fichas criminais.

Leonardo dos Anjos Andrade possui nove anotações criminais, sendo cinco por furto de veículos e quatro por receptação de veículos.

Já Luciene Bento Santana tem uma anotação criminal por crime de ameaça.

E Fernanda de Souza Paula tem duas anotações criminais por furto de veículos.