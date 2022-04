Fachada da Faetec de Guapimirim - Divulgação

Publicado 22/04/2022 11:33

Guapimirim – A Faetec de Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, abriu vagas para um curso para microempreendedor individual (MEI). As aulas terão início já no próximo dia 2 de maio, de segunda a quinta-feira, das 18h às 22h, com carga horária de 160 horas.

O curso é voltado para quem já é MEI e para quem pretende ser e gostaria de conhecer melhor como funciona esse tipo de pessoa jurídica. Podem se candidatar as pessoas com idade mínima de 18 anos e com o ensino fundamental completo (o antigo primeiro grau).

As inscrições podem ser feitas de segunda a sexta-feira, em dias úteis, das 8h às 17h, diretamente na Faetec de Guapimirim, na Avenida Osvaldo Cruz, s/nº, no bairro Bananal. Fica perto do Hospital Municipal José Rabello de Mello.

Após o início do curso, será possível concorrer às vagas remanescentes, cuja disponibilidade vai até o dia 20 de maio.