Fachada da 67ª DP (Guapimirim) - Imagem: Izaias França - O DIA

Publicado 19/04/2022 18:51

Guapimirim – Um homem de 43 anos, identificado pelas iniciais V. B. A. foi preso preventivamente em Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, nesta terça-feira (19/4), por violência doméstica contra a companheira, de 53 anos. Ele foi capturado por policiais civis da 67ª DP (Guapimirim) em cumprimento do mandado expedido pelo Juizado de Violência Doméstica da Comarca de Guapimirim no último dia 13 deste mês.

Em janeiro deste ano, a vítima, cujo nome será preservado, denunciou o então marido por suposta agressão com uma faca. No entanto, ela não compareceu ao exame de corpo de delito e continuou morando com o agressor, que se recusava a sair de casa.

Já no início de abril, a vítima procurou ajuda no Centro de Referência de Atendimento à Mulher Vítima de Violência (CRAM) de Guapimirim para relatar novas agressões. O órgão, então, acionou a 67ª DP. Já na delegacia, a mulher mostrou as escoriações no rosto decorrentes dos atos violentos do então companheiro.

V. B. A. foi preso por crime de lesão corporal, com base no artigo 129 do Código Penal (Lei nº 2.848/1940).