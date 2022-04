A Liga Guapiense comemora a entrega do troféu de campeã - Divulgação

A Liga Guapiense comemora a entrega do troféu de campeãDivulgação

Publicado 12/04/2022 11:05

Guapimirim – A Liga Guapiense de Desportos é campeã estadual de seleções de ligas municipais no Rio de Janeiro, ao vencer a Liga de Itaboraí no último sábado (9/4) no campo do Atlético Clube Modelo, em Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. O torneio foi promovido pela Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj).

O gol foi marcado pelo jogador Cauã Gonçalves. Após o término do jogo, o presidente da Ferj, Rubens Lopes, entregou os troféus aos times campeão e vice-campeão. O título é inédito para Guapimirim.

O artilheiro da Liga Guapiense foi Natanael, que marcou seis gols durante as rodadas da competição.

O público se fez presente na final do campeonato, com parentes e amigos dos jogadores de ambas as ligas, ademais do vice-prefeito de Guapimirim, Natalício da Farmácia, e do secretário municipal de Esporte e Lazer, Jean Cardoso.

O campeonato tem por objetivo estimular o futebol amador. Para Jean Cardoso, a vitória do time local servirá de “combustível para continuar a missão de incentivar o esporte na cidade”.

A Liga Guapiense de Desportos reúne atletas amadores de times guapimirienses.