O cuidado na saúde começa na prevenção - Tesa Robbins - Pixabay - Creative Commons

Publicado 08/04/2022 17:37

Guapimirim – O município de Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, terá o projeto Saúde na Praça amanhã (9/4), das 9h às 12h, na praça do Vale do Jequitibá. Haverá vacinação contra o coronavírus (covid-19) para todas as faixas etárias permitidas e contra a gripe (Influenza).

Para a imunização será necessário apresentar a caderneta de vacinação, o Cartão do SUS, um documento com foto e um comprovante de residência. Quem estiver com alguma dose de vacina contra o coronavírus atrasada poderá colocar a caderneta em dia.

Vale lembrar que nessa primeira fase, que vai de 4 de abril a 2 de maio, a vacinação contra a gripe é apenas para idosos e profissionais de saúde, conforme cronograma do Ministério da Saúde.

Os serviços serão ofertados pela Secretaria Municipal de Saúde por ocasião do Dia Mundial da Saúde, celebrado nessa quinta-feira (7).

Durante o evento será possível fazer o agendamento de consultas e de preventivos, aferir a pressão arterial e da glicose, pesagem, planejamento familiar, entre outros serviços tais como atendimento ao pediatra, por exemplo.

Durante esse mutirão, os presentes poderão também assistir a uma palestra sobre diabetes e hipertensão arterial, ademais de receber orientações sobre estilos de vida mais saudáveis com profissionais de educação física.

O evento é gratuito e aberto ao público.