Inicialmente, a vacina da Janssen era de única aplicação, mas depois passou a ser utilizada em duas doses como os demais imunizantesFrank Meriño - Pexels - Uso gratuito

Publicado 07/04/2022 05:27 | Atualizado 07/04/2022 05:28

Guapimirim – A pandemia de coronavírus (Sars-CoV-2) no Brasil ainda não acabou, portanto é fundamental estar devidamente imunizado com todas as doses contra a doença. Em Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, a campanha continua normalmente nesta quinta-feira (7/4), das 8h às 11h.

A vacinação está disponível para crianças entre 5 e 11 anos, adolescentes entre 12 e 17 anos, adultos em geral e também idosos.

Em Guapimirim, a imunização ocorre em locais específicos, conforme a faixa etária. Para as crianças, de segunda a sexta, tem como ponto fixo a Praça Paulo Terra, no Centro. Excepcionalmente às quintas-feiras, a campanha também é feita simultaneamente no posto de saúde da Vila Olímpia, no Segundo Distrito.

Já para os adolescentes, idosos e adultos, a campanha acontece em cinco pontos fixos:

* Praça Paulo Terra, no Centro.

* Posto de Saúde de Parada Modelo.

* Posto de Saúde do Orindi.

* Posto de Saúde da Vila Olímpia.

* Posto de Saúde do Vale das Pedrinhas.

As pessoas acima dos 12 anos podem tomar a primeira, segunda e terceira dose – também chamada de primeira dose de reforço – em qualquer um dos cinco locais citados acima.

Vale frisar que está disponível a quarta dose – chamada de segunda dose de reforço – para pacientes imunossuprimidos e idosos.

Estar com a vacinação em dia é importante para conter a pandemia e também para quem pretende curtir o carnaval a partir do próximo dia 20 de abril, com os desfiles das escolas de samba na capital fluminense.

Imunizantes usados no país

Para as crianças e os adolescentes, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) autorizou a aplicação de doses da Pfizer e da Coronavac.

E para os idosos e adultos entre 18 e 59 anos, estão disponíveis os imunizantes da Coronavac, AstraZeneca, Janssen e Pfizer.

Por falar em Janssen, a Anvisa concedeu, na última terça-feira (5), o registro definitivo da vacina da Janssen. O imunizante já era permitido para uso emergencial desde o 31 de março de 2021.

Quando o imunizante da Janssen começou a ser utilizado no país, em 2021, era de uma única aplicação. Com o surgimento de cepas como Delta, Gama e Ômicron, passou a ser aplicado em duas doses cada.

“A vacina [da Janssen] também pode ser administrada como uma dose de reforço heteróloga (de vacina diferente), para pessoas que concluíram a vacinação primária com uma vacina de tecnologia mRNA. Atualmente, a única vacina de mRNA aprovada no Brasil é a vacina da Pfizer. Nesse caso, o intervalo para a dose de reforço é igual ao autorizado para a vacina utilizada na vacinação primária”, divulgou Anvisa.