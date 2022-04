Em Guapimirim circulam três empresas de ônibus; na foto aparecem duas delas, a Paraíso Verde e a Reginas - Duardinho - Portal Terê-Bus

Em Guapimirim circulam três empresas de ônibus; na foto aparecem duas delas, a Paraíso Verde e a ReginasDuardinho - Portal Terê-Bus

Publicado 05/04/2022 10:55

Guapimirim – A gratuidade nos ônibus municipais e intermunicipais para alunos da rede municipal de ensino de Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, para quem ainda não possui o RioCard Estudante, estará disponível até o próximo dia 15 de abril, de acordo com a prefeitura ao DIA. Portanto, os acessos serão permitidos pelas empresas Paraíso Verde e Viação Reginas mediante apresentação de declaração escolar e contanto que os discentes estejam uniformizados.

Vários alunos têm a entrada barrada pelos motoristas por não terem ainda o cartão de gratuidade e, consequentemente, estão enfrentando dificuldades para chegar à escola. Somente alguns ainda conseguem pagar a passagem.

A Secretaria Municipal de Educação de Guapimirim disponibiliza ônibus escolar, mas o transporte não consegue contemplar aos mais de oito mil estudantes.

Por conta do prazo em questão, os pais dos alunos devem se apressar para requerer o cartão de gratuidade no transporte público.

* 1ª via

Para o aluno que nunca utilizou o RioCard Estudante, o responsável legal deverá solicitar a primeira via na unidade de ensino onde a criança ou adolescente estuda, preenchendo um formulário e apresentando os seguintes documentos do estudante:

* Cópia da certidão de nascimento.

* Cópia do comprovante de residência (ex.: conta de luz, água, telefone / internet).

* Uma foto 3x4.

* 2ª via

Para o aluno que já possuía anteriormente o RioCard Estudante, o pedido de segunda via deverá ser feito no Centro de Convivência do Idoso e da Juventude em datas específicas: 13/4, 27/4, 11/5 e 25/5. Isso no horário das 8h às 16h.

O serviço acontece quinzenalmente às quartas-feiras e é fruto de uma parceria entre o Sindicato das Empresas de Transportes Rodoviários em Duque de Caxias e Magé (Setransduc) e a Prefeitura de Guapimirim.

Também será preciso apresentar os seguintes documentos dos discentes:

* Cópia da certidão de nascimento.

* Cópia do comprovante de residência (ex.: conta de luz, água, telefone / internet).

* Uma foto 3x4.

A emissão de segunda via custa R$ 28,35 e é cobrada pela Setransduc. A prefeitura explicou à reportagem que não tem nenhuma responsabilidade sobre essa taxa.