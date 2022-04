Imagem ilustrativa de uma pessoa sendo vacinada - Freepik - Reprodução - Creative Commons

Publicado 03/04/2022 16:31

Guapimirim – A campanha anual de 2022 de vacinação contra a gripe (Influenza) começa na próxima segunda-feira (4/4) em todo o país. A previsão é que os trabalhos de imunização sejam concluídos até o próximo dia 3 de junho, anunciou o Ministério da Saúde.

A meta é imunizar 76,5 milhões de pessoas. A campanha está dividida em etapas e por diferentes populações-alvo. A primeira vai de 4 de abril a 2 de maio de maio e é destinada a idosos a partir dos 60 anos e profissionais de saúde.

Em Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, a primeira fase da campanha ocorrerá na Praça Paulo Terra, no Centro, das 8h às 11h, e nos postos de saúde, das 7h às 16h, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde.

Já a segunda etapa vai de 3 de maio a 3 de junho, com foco nos seguintes públicos:

* Crianças de 6 meses a menores de 5 anos de idade (4 anos, 11 meses e 29 dias).

* Gestantes e puérperas.

* Povos indígenas.

* Professores.

* Pessoas com comorbidades.

* Pessoas com deficiência permanente.

* Forças de segurança e salvamento e Forças Armadas.

* Caminhoneiros e trabalhadores de transporte coletivo rodoviário de passageiros urbano e de longo curso.

* Trabalhadores portuários.

* Funcionários do sistema prisional.

* Adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade sob medidas socioeducativas;

População privada de liberdade.

“No caso das crianças de seis meses a menores de 5 anos que já receberam ao menos uma dose da vacina Influenza ao longo da vida em anos anteriores, deve-se considerar o esquema vacinal com a apenas uma dose em 2022. Já para as crianças que serão vacinadas pela primeira vez, a orientação é agendar a segunda dose da vacina contra gripe para 30 dias após a primeira dose”, orientou o Ministério da Saúde.

O imunizante é produzido pelo Instituto Butantan e é trivalente – contra as variantes H1N1, H3N2 e o tipo B –, com formulação atualizada para as diferentes cepas em circulação no país.

Está programado para o próximo dia 30 de abril o Dia D de vacinação contra a gripe em todo o território nacional.

Vacinação contra o sarampo

O Ministério da Saúde insta para que crianças com mais de 6 meses e menos de 5 anos e também os trabalhadores da saúde sejam vacinados contra o sarampo que acontecerá de forma simultânea com a campanha de imunização contra a gripe.

De 4 de abril a 2 de maio, a vacinação contra sarampo será focada nos profissionais da área da saúde. E de 3 de maio a 3 de junho, nas crianças cujas faixas etárias foram citadas logo acima.