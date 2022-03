Novos uniformes escolares da rede municipal de ensino de Guapimirim - Secom PMG - Divulgação

Novos uniformes escolares da rede municipal de ensino de GuapimirimSecom PMG - Divulgação

Publicado 31/03/2022 15:20 | Atualizado 31/03/2022 19:12

Guapimirim – Os estudantes das escolas e creches municipais de Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, estão recebendo os novos uniformes escolares, cujos modelos foram escolhidos pela população via internet. Nessa quarta-feira (30/3), aconteceu uma cerimônia na Escola Municipal Professora Acácia Leitão Portella, em Parada Modelo.

O evento foi marcado por um desfile dos alunos com as novas camisas, calças, shorts e tênis. Os discentes também receberam um kit escolar, composto por mochila, lápis, caneta, caderno, lápis de cor, entre outros itens de primeira necessidade.

Entre os presentes estavam a prefeita de Guapimirim, Marina Rocha (Brasil-RJ), e o secretário municipal de Educação, Ricardo Almeida, além de outros secretários, subsecretários, vereadores, gestores escolares e pais de alunos.

“É muito gratificante a gente ter a oportunidade de cumprir mais uma meta, que foi estabelecida pela nossa gestão, e sabemos que nossas crianças são os nossos maiores patrimônios, não para a administração pública, e sim para a nossa cidade de Guapimirim. Então, todo o investimento que tiver de ser feito, nós vamos fazer. Já entregamos o kit escolar, com a mochila de rodinhas, e hoje entregamos esses uniformes lindos escolhidos pela nossa população. Tênis, roupa de verão, roupa de frio...”, comentou a mandatária guapimiriense.

No último dia 14 de fevereiro, já havia ocorrido, na mesma unidade de ensino, uma cerimônia simbólica que marcava o pontapé inicial de entrega dos uniformes e dos kits escolares. A ocasião coincidia com o início do ano letivo de 2022 e se tratava de uma apresentação de todos os itens à comunidade estudantil.